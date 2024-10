Gill Swerts récupère Arthur Vermeeren et Aster Vranckx pour boucler les qualifications

Gill Swerts, le sélectionneur de l'équipe nationale U21, récupère Arthur Vermeeren et Aster Vranckx pour les deux derniers matches de qualifications pour l'Euro U21 2025, a communiqué l'Union belge de football (URBSFA) vendredi.

Swerts devra cependant faire sans Matte Smets, Malick Fofana et Maarten Vandevoordt, appelés par Domenico Tedesco chez les Diables Rouges, mais voit Arthur Vermeeren et Aster Vranckx, pas repris chez les A, venir renforcer son groupe. Mandela Keita et Eliot Matazo font aussi leur retour dans la sélection

Les Diablotins s'apprêtent à disputer leurs deux derniers matches de qualification pour l'Euro U21 2025 à commencer par un déplacement crucial en Écosse le 11 octobre avant la réception de la Hongrie le 15 octobre à Den Dreef à Louvain. La Belgique occupe actuellement la 3e place du groupe B avec 16 points, le même total que l'Écosse, 2e. L'Espagne est première et déjà qualifiée.