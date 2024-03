Gill Swerts sélectionne 23 joueurs, dont Julien Duranville

Le sélectionneur Gill Swerts a sélectionné 23 joueurs en vue des deux rencontres de la Belgique en qualifications à l'Euro espoirs (U21), contre Malte le 21 mars à Louvain (20h00) et en Espagne cinq jours plus tard à Almeria (19h00), a annoncé l'Union belge de football jeudi. L'ailier Julien Duranville (Borussia Dortmund) est appelé pour la première fois avec les U21.

Les défenseurs Matte Smets (Saint-Trond) et Antef Tsoungui (Dordrecht) ainsi que les milieux de terrain Mathias Delorge (Saint-Trond) et Noah Mbamba (Bayer Leverkusen) fêtent également leur première sélection en espoirs. Par rapport au dernier rassemblement, en novembre, le latéral Ignace Van der Brempt (Hambourg) et l'ailier Jarne Steuckers (Saint-Trond) effectuent leur retour.

Koni De Winter (Genoa), appelé pour la première fois avec l'équipe A, n'est pas repris. Swerts doit aussi se passer des blessés Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise), Marco Kana (Courtrai), Nathan Ngoy (Standard), Samuel Mbangula (Juventus/Ita), Luca Oyen (KRC Genk) et Lucas Stassin (Westerlo).