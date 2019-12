Globe Soccer Awards - Cristiano Ronaldo élu Joueur de l'année, Jurgen Klopp désigné Entraîneur de l'année

(Belga) Cristiano Ronaldo a été élu Joueur de l'année lors du gala des Globe Soccer Awards, dimanche à Dubaï. L'Allemand Jurgen Klopp, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool, a été désigné Entraîneur de l'année, alors que Liverpool est l'Equipe de l'année.

C'est la sixième fois que Cristiano Ronaldo reçoit cette distinction, décernée par l'Association européenne des agents de joueurs (EFAA) et l'Association européenne des clubs (ECA). Le Portugais de la Juventus avait déjà été sacré en 2011, 2014, 2016, 2017 et 2018. Les autres nominés étaient Virgil van Dijk (Liverpool), Lionel Messi (Barcelone) et Mohamed Salah (Liverpool). Un autre joueur de la Juventus a été mis à l'honneur dimanche: le Bosnien Miralem Pjanic a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière. L'internationale anglaise Lucy Bronze, qui a remporté la Ligue des champions avec Lyon, a été élue Joueuse de l'année. Jurgen Klopp, l'entraîneur allemand de Liverpool, a été désigné Entraîneur de l'année. Les Reds, champions d'Europe et confortables leaders en Premier League, ont reçu le titre de l'Equipe de l'année. L'international portugais de l'Atletico Madrid João Félix (20 ans) est la Révélation de l'année. La Française Stéphanie Frappart, première femme arbitre d'une rencontre masculine majeure lors de la Supercoupe d'Europe entre Liverpool et Chelsea, a été élue Arbitre de l'année. (Belga)