Go Ahead toujours en lice pour les playoffs européens

Go Ahead Eagles a fait une bonne opération dans le cadre des playoffs pour le dernier tickets européen en battant l'Excelsior 3-0, samedi dans un match comptant pour la 27e journée de l'Eredivisie néerlandaise. Le club de Deventer occupe la 7e position (40 points) tandis que l'équipe de Rotterdam est 16e et barragiste (22 points). '

Willum Willumsson (41e), Gerrit Nauber (71e) et Evert Linthorst (81e) ont signé le succès des Aigles. Titulaires avec les vainqueurs, Xander Blomme et Thibo Baeten ont été remplacés respectivement aux 76e et 87e minutes. Côté rotterdamois, Siebe Horemans a disputé l'intégralité du duel et Cisse Sandra est monté au jeu (77e).

RKC et Heerenveen ont partagé l'enjeu 1-1. Pelle van Amersfoort a donné l'avance aux Frisons (52e, 0-1) et Kevin Felida a égalisé pour l'équipe de Waalwijk (69e, 1-1) Au RKC, Dario Van den Buijs était titulaire, Chris Lokesa est apparu à la 57e tandis que Zakaria Bakkali, Thierry Lutonda et Ilias Takidine sont restés sur le banc. Dans le camp frison, Anas Tahiri a été remplacé (70e). Si Heerenveen (32 points, 11e) peut croire au maintien, le RKC n'est pas tiré d'affaires (23 points, 15e).