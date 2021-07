Gold Cup - Les Etats-Unis et le Mexique en finale

(Belga) Les Etats-Unis et le Mexique s'affronteront en finale de la Gold Cup, le championnat de football des équipes nationales de la CONCACAF (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes).

Jeudi, en demi-finale, à Austin, les Etats-Unis ont battu 1-0 le Qatar, équipe invitée de cette édition. Gyasi Zardes (86e) a inscrit l'unique but de la rencontre. A Houston, le Mexique est venu à bout du Canada 2-1 grâce à un but d'Hector Herrera (90e+9) dans les arrêts de jeu. Avant cela, Tajon Buchanan (57e) avait répliqué au but d'ouverture mexicain d'Orbelin Pineda (45e+2). Carlos Salcedo avait manqué un penalty (66e). Les deux équipes sont les plus titrées de la compétition et se partagent tous les sacres depuis 2000. Le Mexique, vainqueur sortant, a remporté la Gold Cup à onze reprises, les Etats-Unis à six. La finale se jouera dimanche à Las Vegas. (Belga)