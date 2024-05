Grâce à la défaite du Barça à Gérone , le Real remporte une 36e Liga

Le Real Madrid a remporté samedi un 36e titre de champion d'Espagne. Les hommes de Carlo Ancelotti profitent de la défaite 4-2 de leur dauphin Barcelone à Gérone, quelques heures après leur victoire 3-0 contre Cadix et ne peuvent plus être rejoints en tête du championnat.

Le Real compte en effet 14 points d'avance sur le Barça, désormais 3e, et 13 sur Gérone, 2e, alors qu'il reste quatre journées à disputer. Victorieux de Cadix (3-0) dans l'après-midi pour le retour aux affaires de Thibaut Courtois, les Madrilènes pouvaient espérer être sacrés si le Barça ne gagnait pas dans le derby catalan.

Andreas Christensen a très vite marqué pour les Blaugranas (3e) mais Gérone a immédiatement répliqué via l'attaquant ukrainien Artem Dovbyk (4e). Robert Lewandowski a remis son équipe devant sur pénalty (45e+1) mais Portu (65e, 74e) et Miguel Gutierrez (67e) ont ensuite permis à l'équipe surprise de la saison de renverser le match et de s'imposer. Gérone (74 points) prend la 2e place devant le Barça (73) et disputera la Ligue des Champions la saison prochaine pour la première fois de son histoire.