Graham Arnold reste sélectionneur de l'Australie jusqu'au Mondial 2026

(Belga) Graham Arnold a prolongé son contrat de sélectionneur de l'équipe d'Australie de football jusqu'à l'issue du Mondial 2026, a confirmé lundi la fédération australienne.

Arnold 59 ans, est à la tête des Socceroos depuis le mois d'août 2018. Il avait succédé à ce poste au Néerlandais Bert van Marwijk après le Mondial en Russie. L'Australie y avait été éliminée en phase de groupes avec un bilan de 1 point sur 9. L'ancien attaquant du FC Liège et de Charleroi, a qualifié l'Australie pour le récent Mondial au Qatar via les barrages. Il a ensuite atteint les huitièmes de finale après ses succès contre la Tunisie et le Danemark. Le parcours s'est alors achevé par une défaite 2-1 face à l'Argentine future championne du monde. (Belga)