Grégory Proment démissionne de son poste d'entraîneur de Seraing

Grégory Proment n'est plus l'entraîneur de Seraing. Le Français a démissionné lundi, au lendemain d'une lourde défaite 1-5 contre les Francs Borains, a annoncé le club de Challenger Pro League.

Proment, 45 ans, était arrivé à Seraing en 2021 comme entraîneur de l'équipe réserve. Un an plus tard, il avait intégré le staff de José Jeunechamps comme assistant. Il était devenu entraîneur principal en début de saison. Avant cela, il avait entraîné les équipes réserves de Caen et Metz.

Seraing occupe la 15e et avant-dernière position de la Challenger Pro League avec 14 points et reste sur sept matches sans victoire.