Grenade exclu de la Coupe du Roi pour avoir aligné un joueur non-qualifié

Grenade avait aligné le gardien de but de 24 ans Adrián López Garrote, qui évolue normalement avec l'équipe B. Selon le règlement la Coupe du Roi est une compétition non professionnelle. Dès lors, les joueurs des équipes annexes qui sont alignés en Coupe du Roi ne peuvent pas être âgés de plus de 23 ans, selon l'article 248. La RFEF a donc annoncé la perte du match par Grenade et la qualification d'Arosa qui avait déposé plainte.

Le club andalou a réagi par voie de communiqué sur son site. "Granada Club de Fútbol tient à préciser que la Coupe du Roi est une compétition professionnelle conformément aux dispositions des articles 83 et 84 de la nouvelle loi 39/2022 du 30 décembre sur le sport, entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Par conséquent, la sélection d'un gardien de but de l'équipe annexe âgé de moins de 25 ans est correcte. Granada Club de Fútbol s'opposera à l'action introduite par Arosa Sociedad Cultural et défendra ses droits dans toutes les instances".