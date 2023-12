Guardiola tempère l'optimisme de voir De Bruyne au Mondial des clubs: "Peut-être trop tôt"

Pep Guardiola n'est pas certain que Kevin De Bruyne sera prêt pour la demi-finale de la Coupe du monde des clubs le 19 décembre à Djeddah, en Arabie saoudite. "Peut-être que cela viendra trop tôt, mais je ne sais pas pour l'instant", a déclaré le technicien à propos de son meneur de jeu blessé l'entraîneur de Manchester City lors d'un point de presse vendredi.

Cette semaine, City a inclus à la surprise générale De Bruyne dans son groupe pour le Mondial des clubs. Celui-ci n'a pas joué depuis qu'il a été contraint de quitter le terrain à cause d'une blessure aux ischio-jambiers lors du premier match de la saison à la mi-août. Le Diable Rouge revenait tout juste d'une blessure survenue en finale de la Ligue des Champions déjà aux ischio-jambiers. De Bruyne a alors subi une intervention chirurgicale, suivie d'une longue rééducation. Récemment, le milieu de terrain de 32 ans a déclaré que son rétablissement se passait bien et qu'il espérait revenir "peu après le Nouvel An".

Le fait que Manchester City ait inclus KDB dans son équipe pour la Coupe du monde des clubs semble indiquer qu'il pourrait fêter son retour cette année. Guardiola, cependant, ne veut pas préjuger des faits. "Je pense que Kevin a déjà commencé à s'entraîner sur le terrain, mais il ne s'est pas encore entraîné avec nous", a déclaré le T1 espagnol. "La Coupe du monde des clubs aura lieu dans les deux ou trois prochaines semaines... Peut-être que cela arrivera trop tôt, mais je ne sais pas pour l'instant".