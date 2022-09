Gustaf Nilsson prêt pour affronter Malmö : "Toujours compliqué"

(Belga) Le Suédois Gustaf Nilsson, arrivé cet été à l'Union, est assurément le joueur de l'effectif bruxellois qui connait le mieux Malmö, adversaire de la RUSG lors de la 2e journée de l'Europa League, jeudi à Louvain (21h). Passé par Falkenberg et Hacken, actuel leader en Suède, l'attaquant de 25 ans a déjà joué contre les champions de Suède.

"C'est une équipe très forte et elle le sera encore jeudi. Elle dispose de très bons joueurs, qui savent jouer la verticalité. C'est l'un des meilleurs clubs suédois depuis longtemps. Jouer contre eux est toujours compliqué mais nous n'avons certainement pas peur d'eux", a expliqué mercredi en conférence de presse Nilsson, arrivé en provenance de Wehen Wiesbaden, club de D3 allemande, comme l'avait fait Deniz Undav. "Évidemment que j'espère pouvoir faire comme lui car il a disputé une saison fantastique et marqué beaucoup de buts pour l'Union. En tout cas, je suis prêt si le coach veut faire appel à moi", a assuré Nilsson, blessé à son arrivée cet été et qui a joué sept minutes pour sa première sous le maillot de l'Union dimanche contre Genk. "La perspective de jouer l'Europe a été l'un des éléments clés quant à ma venue à l'Union. Mais la qualité du jeu et le dispositif avec deux attaquants l'ont été également. L'Union est un club fantastique, à l'image de ses fans. Ma première impression est vraiment très positive", a dit celui qui se présente comme un "attaquant de rectangle". L'Union Saint-Gilloise, qui s'est imposée 0-1 à l'Union Berlin la semaine dernière, partage la tête du groupe D avec les Portugais de Braga, qui ont battu Malmö 0-2. (Belga)