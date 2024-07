Harry Kane : "Il reste un match pour entrer dans l'histoire"

Auteur du but égalisateur à la 18e minute (1-1) dans le duel face aux Pays-Bas en demi-finale de l'Euro mercredi à Dortmund, Harry Kane a relancé l'Angleterre après le but d'ouverture de Simons (7e). Sur un penalty transformé, qu'il a lui-même provoqué, l'attaquant des 'Three Lions' ajoutait un troisième but à son compteur dans ce championnat d'Europe.