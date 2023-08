Harry Kane s'engage avec le Bayern Munich jusqu'à l'été 2027

Le Bayern a officialisé le transfert d'Harry Kane samedi. L'attaquant anglais a signé un contrat pour quatre saisons et quitte le club de Tottenham, où il avait été formé.

Le Bayern a enfin trouvé avec Harry Kane, 30 ans, le remplaçant à son avant-centre Robert Lewandowski, plus de 12 mois après le départ au FC Barcelone de sa machine à buts polonaise durant huit saisons. Le club munichois y a mis les moyens financiers pour arracher Kane à Tottenham, faisant de l'attaquant anglais la recrue la plus chère de l'histoire de la Bundesliga. Le montant du transfert est estimé à plus de 100 millions d'euros par la presse spécialisée.

Avant de s'imposer comme titulaire à Tottenham, Harry Kane avait enchaîné les prêts après avoir fini sa formation avec des passages à Leyton Orient (2011), Milwall (2012), Norwich (2012-2013) et enfin Leicester City (2013).