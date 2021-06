Harry Maguire élu Homme du match Angleterre - Allemagne

(Belga) Harry Maguire a été élu Homme du match Angleterre - Allemagne, mardi par l'UEFA.

L'Angleterre s'est imposé 2-0 face à l'Allemagne devant 40.000 spectateurs à Wembley, validant son billet pour les 8e de finale de l'Euro. "C'est magnifique, cette ambiance, cette victoire, c'est beau", a déclaré Harry Maguire après avoir reçu son trophée d'Homme du match. "On ressentait beaucoup de pression pour gagner, on a tout donné après 10 premières minutes difficiles. C'est magnifique",a ajouté le défenseur de Manchester United. En quarts de finale, les Three Lions affronteront samedi à Rome le vainqueur du dernier huitième de finale, opposant la Suède à l'Ukraine mardi soir à Glasgow. (Belga)