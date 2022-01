Hatem Ben Arfa rejoint Lille jusqu'à la fin de la saison

(Belga) Sans club, Hatem Ben Arfa s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec Lille, ont annoncé les champions de France mercredi.

Ben Arfa, 34 ans, était sans club depuis la fin de son contrat à Bordeaux la saison dernière. Formé à Lyon où il a fait ses débuts professionnels en 2004, il est ensuite passé par Marseille (2008-2011) et Newcastle (2011-2015). Libéré par les Magpies durant la saison 2014-2015, Ben Arfa rejoint ensuite Nice (2015-2016) puis le Paris Saint-Germain (2016-2018). Peu utilisé au PSG, il passe ensuite par Rennes (2018-2019), Valladolid (janv.-juin 2020) et Bordeaux (2020-2021). International français, il compte 15 caps avec les Bleus dont la dernière remonte au 17 novembre 2015 et un match amical contre l'Angleterre. "Hatem Ben Arfa vient relever le challenge du LOSC, au sein d'un championnat qu'il connaît parfaitement et dans lequel il cumule 234 matchs (42 buts, 25 passes décisives). Son immense expérience du football international (plus de 400 matchs d'élite à son actif) s'inscrira comme un avantage précieux pour le club lillois à l'aube de la deuxième partie de saison 2021-2022", a écrit le LOSC dans son communiqué. "Je sais que beaucoup de grands joueurs sont passés par ici. C'est un honneur pour moi de pouvoir relever ce défi, avec la volonté avant tout d'aider le groupe et le club à atteindre leurs objectifs. Je me sens très bien et je suis très impatient de retrouver la compétition", a ajouté Ben Arfa. Lille, où évolue Amadou Onana, occupe actuellement la 10e place en Ligue 1 avec 29 points. Les Dogues sont également qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des Champions où ils affronteront Chelsea, tenant du titre. (Belga)