Hayen avant la demi-finale retour: "Sur papier, le match le plus important de ma carrière"

Le Club de Bruges a un rendez-vous historique ce mercredi à 18h45 au stade Jan Breydel avec la Fiorentina en demi-finale retour de la Conference League. Pour Nicky Hayen, 43 ans, il s'agit du match le plus important de sa jeune carrière d'entraîneur au plus haut niveau.

La semaine dernière, les Italiens se sont imposés 3-2 à domicile. "Je déteste perdre et je veux toujours gagner. Est-ce le match plus important de ma carrière? Sur le papier, oui. C'est indéniable", a reconnu le coach brugeois. "D'un autre côté, j'espère que d'autres beaux matches viendront s'ajouter à ceux que j'ai déjà disputés. Sur le papier, c'est peut-être le plus important, mais je me bats pour en avoir d'autres."

Pour le match retour, presque tout le monde est en condition à l'exception du latéral gauche Bjorn Meijer. Mais Hayen n'a pas voulu donner d'indication sur son onze de départ. "Tout le monde a la même importance. Nous l'avons déjà montré. Nous avons utilisé 24 joueurs lors des playoffs et tout le monde a apporté sa petite pierre à l'édifice. Nous voulons donc donner confiance à tout le monde". L'entraîneur n'a toutefois pas nié l'importance d'Andreas Skov Olsen. "Il a en effet ce petit plus dont on a besoin en demi-finale."