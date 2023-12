Hein Vanhaezebrouck fait tourner son effectif face au Maccabi Tel Aviv

La Gantoise affronte le Maccabi Tel Aviv avec la première place du groupe B comme principal objectif en Conference League jeudi (21h00) en Serbie en terrain neutre et à huis clos. Les Buffalos monteront sur le terrain avec six nouveaux noms dans le onze de départ par rapport à la victoire 4-0 de samedi dernier en championnat contre le RWDM.

Nurio Fortuna, Noah Fadiga, Pieter Gerkens, Omri Gandelman, Andrew Hjulsager et Tarik Tissoudali sont les joueurs qui font leur apparition dans le onze de départ d'Hein Vanhaezebrouck. Jordan Torunarigha, Matisse Samoise, Malick Fofana, Sven Kums, Hyun-Seok Hong et Hugo Cuypers sont sur le banc.

Gift Orban, meilleur buteur de la Conference League avec cinq buts, sera bien présent en pointe. Du côté des buteurs gantois, on retrouve également Tissoudali et Cuypers avec trois réalisations dans la compétition. Au Maccabi, il faudra surveiller Dor Peretz (quatre buts) et le capitaine Eran Zahavi (trois buts).