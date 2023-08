Hein Vanhaezebrouck veut que son équipe montre un autre visage face à l'APOEL Nicosie

Les Buffalos sont confrontés à un match très important jeudi, qui, avec le match retour une semaine plus tard, déterminera si les supporters pourront assister à des rencontres européennes à la Ghelamco Arena cette saison.

L'APOEL Nicosie est une équipe expérimentée et rusée, a déclaré Vanhaezebrouck en conférence de presse mercredi. "Leur moyenne d'âge est de 32 ans, avec quelques anciens joueurs de Gand (Ndongala et Kvilitaia, ndlr) et un entraîneur qui connaît le championnat belge (le Portugais Ricardo Sa Pinto au Standard, ndlr)".