Hein Vanhaezebrouck veut se qualifier directement pour les huitièmes de finale

La Gantoise peut s'assurer de passer l'hiver européen et même se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la Conference League, jeudi, contre Zorya Luhansk, à Gand. "Nous voulons gagner le groupe et passer directement en huitièmes de finale", a résumé Hein Vanhaezebrouck mercredi, en conférence de presse.

Les Buffalos sont en tête du groupe B avec 10 points, un de plus que le Maccabi Tel-Aviv. Zorya suit avec 4 et Breidablik est bloqué à 0. Le premier avance directement en huitièmes de finale, alors que le deuxième jouera un barrage contre une équipe reversée de l'Europa League. Un partage qualifierait les Buffalos, une victoire conjuguée à une défaite du Maccabi leur assurerait la première place. "Nous voulons gagner le groupe", a prévenu Vanhaezebrouck. "En gagnant le groupe, nous aurons moins de matches et passerons directement en huitièmes, c'est une motivation."

À l'aller, les Gantois avaient été accrochés 1-1 par Zorya, avant-dernier du championnat ukrainien où Yuriy Koval a remplacé Valeriy Kryventsov sur le banc il y a quelques semaines. "Le match aller était difficile", a rappelé Vanhaezebrouck. "Ils étaient bien organisés, nous avions beaucoup de difficulté à trouver l'ouverture. Nous avions marqué, mais ils avaient vite égalisé."