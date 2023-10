Hein Vanhaezebrouck veut "tirer les leçons du faux pas face au Cercle de Bruges"

"J'ai eu, avec le groupe, une discussion sérieuse et beaucoup de choses en sont sorties. Même si nous étions moins dominants, il y a d'autres raisons à notre défaite contre le Cercle. Tout le monde a sa part de responsabilité, le staff y compris. Nous ne devons pas non plus dramatiser. Pour moi il ne s'agit pas de ce match perdu. Ce qui me préoccupe, c'est cette longue période où nous ne gagnons plus. Les matchs lors desquels nous sommes meilleurs, mais nous ne faisons pas ce qu'il faut. J'ai entendu dire que mes joueurs s'étaient concentrés sur le début de saison. C'était bien avec un bilan de 13 points sur 15; mais ensuite la dynamique s'est arrêtée. On ne peut pas continuer comme ça si on veut rester au top."

La Gantoise a du mal à marquer ces derniers temps. Les attaquants semblent être en méforme. "Dimanche je n'ai pas trouvé ma ligne d'attaque percutante. Hugo Cuypers revient évidemment de blessure et cela se voit. Mais je ne peux pas tout mettre sur le dos des attaquants. Le danger doit aussi venir de derrière. Breidablik est une équipe qui, comme le Cercle, ose mettre la pression. J'ai prévenu mon équipe à ce sujet. J'espère qu'ils suivront mes conseils."