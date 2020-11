Hendrik Van Crombrugge prolonge jusqu'en 2025 à Anderlecht

(Belga) Le gardien d'Anderlecht Hendrik Van Crombrugge a prolongé jusqu'en 2025 son contrat avec le RSCA, a annoncé le club bruxellois samedi.

Hendrik Van Crombrugge, 27 ans, était arrivé à Anderlecht en août 2019 en provenance d'Eupen. Le natif de Louvain, qui avait alors signé un contrat de quatre ans, s'est immédiatement imposé entre les perches anderlechtoises, au détriment de Thomas Didillon. Sujet de discussion depuis plusieurs mois, la prolongation du gardien de but, entretemps devenu capitaine du Sporting, est maintenant devenue réalité pour celui qui a fêté sa première cap en équipe nationale le mois dernier en amical face à la Côte d'Ivoire (1-1). "La prolongation du contrat d'Hendrik s'inscrit parfaitement dans nos plans de donner à cette jeune équipe une stabilité suffisante", déclare Peter Verbeke, le directeur sportif d'Anderlecht. "Chaque dimanche, Hendrik démontre la raison pour laquelle il est important pour notre projet. C'est un leader sur et hors du terrain, il a de bons pieds et il sort souvent des arrêts cruciaux. Un formidable capitaine". Hendrik Van Crombrugge, passé notamment par les équipes de jeunes du Standard, avait effectué ses débuts en D1 en 2011 à Saint-Trond, qu'il a quitté pour Eupen en 2013. (Belga)