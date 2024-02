Henok Teklab remplace Loïc Lapoussin à l'Union, Igor Thiago de retour au Club Bruges

En défense, le capitaine Anthony Moris est titulaire entre les perches derrière le traditionnel trio défensif composé de Kevin Mac Allister, Christian Burgess et Koki Machida, buteur saint-gillois au match aller.

Déjà titulaire contre le Standard en championnat dimanche, Teklab fête sa deuxième titularisation de suite sur le flanc gauche unioniste. Alessio Castro-Montes arpentera le flanc droit tandis que Noah Sadiki et Mathias Rasmussen évolueront en pare-chocs devant la défense. Cameron Puertas jouera en soutien des attaquants Mohamed Amoura et Gustaf Nilsson.

Chez les 'Blauw & Zwart', Thiago retrouve sa place de titulaire à la pointe de l'attaque après avoir purgé sa suspension contre Anderlecht en championnat. Andreas Skov Olsen est titulaire sur le flanc droit et Ferran Jutgla prend la place d'Antonio Nusa, absent de la feuille de match, à gauche.

Le capitaine Hans Vanaken sera la pointe la plus avancée du triangle de l'entrejeu devant Casper Nielsen et Eder Balanta. Simon Mignolet est titulaire dans les cages derrière le quatuor défensif, formé de droite à gauche par Maxim De Cuyper, Joel Ordonez, Brandon Mechele et Bjorn Meijer.

Le Club Bruges s'était imposé 2-1 au match aller au stade Jan Breydel. L'équipe qui se qualifie affrontera l'Antwerp ou Ostende, pensionnaire de Challenger Pro League, en finale prévue le jeudi 9 mai.