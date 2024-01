Henry Oware, un défenseur ghanéen de 19 ans, arrive à Lommel de Troyes

Lommel a annoncé le recrutement du Ghanéen Henry Oware. Le défenseur de 19 ans arrive de Troyes, un autre club du City Football Group, et a signé un contrat de 2 ans et demi au Soevereinstadion.

Oware peut évoluer tant à l'arrière gauche qu'en défense centrale. Il s'est dit très fier et heureux de son transfert. "Je sais que ce club a une ambition claire et je vais travailler dur pour l'aider à atteindre celle-ci." Le Ghanéen a été recruté dans son pays par Troyes en janvier 2023, et il n'a pour l'instant disputé que 4 matches avec l'équipe réserve en National 3, le 5e échelon du football français.

Lommel est 8e de Challenger Pro League avec 25 points après 16 journées. Le club compte 7 points de retard sur les leaders, Zulte Waregem et le Beerschot, et reprendra la compétition samedi contre le Club NXT.