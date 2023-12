Heracles chute face à Vitesse, le Fortuna Sittard s'impose de justesse contre Waalwijk

Vitesse a décroché une victoire très important dans la course au maintien face à Heracles (2-0) alors que le Fortuna Sittard a pris la mesure du RKC Waalwijk (1-0) en clôture de la 15e journée d'Eredivisie dimanche.

Le Fortuna prend la 9e place (19 points). Avec ces trois points, Vitesse est 17e (11 points) à deux unités de Waalwijk 15e et premier non-relégable et à quatre de son adversaire du jour, 14e.

Plus tôt dans la journée, le Fortuna Sittard s'était imposé par le plus petit écart à domicile face à Waalwijk (1-0).

Brian De Keersmaecker était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre pour Heracles alors que Bryan Limbombe a été remplacé à l'heure de jeu (61e).

Côté Sittard, Siemen Voet et Milan Robberechts ont début sur le banc avant de monter au jeu alors que Van den Buijs, Lokesa et Adewoye étaient titulaires pour Waalwijk et que Bakkali est monté en cours de partie.