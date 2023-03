Hugo Broos et l'Afrique du Sud battus, William Balikwisha fait ses débuts avec le Congo

L'Afrique du Sud est provisoirement troisième du classement du groupe K, avec un point. Le Libéria, deuxième, ne compte également qu'un point. Le Maroc mène avec six points. Les deux premiers se qualifient pour la phase finale de la CAN.

L'équipe d'Hugo Broos a rapidement pris une belle avance de deux buts grâce à Lyle Foster (11e et 22e), qui est parti de Westerlo pour rejoindre Burnley et Vincent Kompany cet hiver. Le Libéria a complètement renversé la situation après la pause grâce aux buts de Tonia Tisdell (68e) et Mohammed Sangare (90e+1).

Hugo Broos, sélectionneur de l'Afrique du Sud depuis mai 2021, a déjà fait ses preuves avec le Cameroun en remportant la CAN en 2017.

William Balikwisha, la révélation de la saison au Standard, a fait ses débuts pour la République démocratique du Congo vendredi. Le frère aîné de Michel-Ange Balikwisha est monté en tant que remplaçant à l'heure de jeu face à la Mauritanie. Merveille Bokadi, également du Standard, était titulaire. Les Congolais l'ont emporté 3-1 et prennent ainsi leurs premiers points après deux défaites. Le Congo est actuellement quatrième et dernier du groupe I. Cependant, la qualification pour la Coupe d'Afrique reste possible. Le Gabon, leader, compte 7 points, la Mauritanie (4 pts) et le Soudan (3 pts).