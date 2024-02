Hugo Broos pour l'histoire avec l'Afrique du Sud contre le Nigéria en demi-finale

Hugo Broos et l'Afrique du Sud disputeront les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, mercredi à 18h00 face au Nigéria. Le technicien pourrait écrire l'histoire en devenant le deuxième entraîneur à soulever le trophée avec deux équipes différentes. Seul Hervé Renard a déjà réussi pareil exploit, avec la Zambie (2012) et la Côte d'Ivoire (2015).

En face, les Super Eagles sont sortis de leur poule A invaincus, sans éclats. Ils ont ensuite écarté le Cameroun (2-0) et l'Angola (1-0) pour atteindre le dernier carré. Avec une force de frappe offensive incarnée par l'ancien Carolo Victor Osimhen (Naples), rétabli, le Nigéria est un candidat de premier ordre au titre qui lui échappe depuis son deuxième sacre, en 1994.

De l'autre côté, c'est l'hôte miraculé qui rencontrera les Léopards de la République démocratique du Congo, à 21h00. Les Éléphants ivoiriens ont vécu une CAN mouvementée: après trois nuls, ils se sont qualifiés in extremis pour les 8e de finale, mais la fédération avait limogé le sélectionneur Jean-Louis Gasset avant que le sort ne soit fixé. Les Ivoiriens ont néanmoins pu communier avec leur public après deux victoires arrachées contre les tenants du titre sénégalais (1-1, 4-5 aux t.a.b.) et face au Mali (1-2 a.p.).

La RDC de Chancel Mbemba est également sortie des poules de justesse, sans la moindre victoire. Elle est ensuite montée en puissance avec une victoire contre les Pharaons égyptiens (1-1, 8-7 aux t.a.b) et un succès plus net contre la Guinée (3-1).