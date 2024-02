Hugo Broos rêve de gagner la CAN pour la deuxième fois: "Je vais tout faire pour réussir"

Le Brabançon voit d'ailleurs des similitudes entre le parcours du Cameroun en 2017 et celui des Bafana Bafana cette année. "On a commencé hésitant (défaite 2-0 contre le Mali), avec le Cameroun aussi (deux nuls d'entrée). On a été deuxième du groupe, avec le Cameroun aussi. Après, on a éliminé un gros morceau, le Sénégal avec le Cameroun (en quarts), ici le Maroc (en huitièmes). Comme en 2017, nous avons atteint les demi-finales aux tirs au but, donc (rires) il y a beaucoup de choses qui reviennent. J'espère que ça va continuer et qu'on va gagner la CAN."