Hugo Broos "très fier de ses joueurs" sud-africains, même si "le Congo était meilleur"

"Je l'ai dit après le match contre le Nigeria. Je suis tellement fier de cette équipe, et je pense que tout le monde a vu pourquoi aujourd'hui", a commenté l'entraîneur belge après la victoire aux tirs au but. "L'équipe était épuisée. Nous avons joué deux matches de 120 minutes avec des tirs au but. Nous avons joué face à des adversaires qui avaient un jour de repos supplémentaire. Il y avait le climat. Vous avez vu que nous n'étions pas frais aujourd'hui", a-t-il poursuivi.

L'entraîneur n'a pas prétendu que son équipe était la plus impressionnante, cependant. "Le Congo était meilleur, ils ont eu plus d'occasions", a reconnu Broos. "Je suis honnête, c'est ce que j'ai vu. Mais une fois de plus, comme mes joueurs se sont battus aujourd'hui, je pense qu'ils le méritent et je suis très fier d'eux", a-t-il conclu.

Âgé de 71 ans, Hugo Broos a été cité par la rumeur en Tunisie. Mais l'ancien entraîneur d'Anderlecht ne prévoit pas de changer d'allégeance. "Si Hugo Broos quitte l'Afrique du Sud, ce sera parce que la fédération en aura décidé ainsi. Je suis heureux de mon travail, de l'équipe. Je ne suis pas toujours content des médias, mais je fais avec."