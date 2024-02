Hugo Broos "très fier" d'être l'entraîneur de l'Afrique du Sud

Lors de la conférence de presse de veille de match, Hugo Broos a salué le parcours de ses joueurs. "Je l'ai déjà dit et je vais encore le dire: je suis très fier de mon équipe et je suis très fier d'être leur entraîneur", déclare le technicien belge de 71 ans. "Ils ont fait un grand parcours dans ce tournoi et ont très, très bien joué. Oui, nous n'avons pas atteint la finale comme nous le souhaitions, mais c'est le football. Je suis toujours très, très fier et nous continuons à nous battre en affrontant la RD Congo."

Hugo Broos a été nommé sélectionneur de l'Afrique du Sud en mai 2021. Sous sa direction, les Bafana Bafana ont retrouvé le dernier carré de la CAN pour la première fois depuis l'an 2000. L'Afrique du Sud avait été sacrée championne d'Afrique en 1996, finaliste en 1998 et 3e en 2000. Depuis, les Sud-Africains n'ont plus été au-delà des quarts de finale (2002 et 2019).