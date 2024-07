Hugo Cuypers et Chicago battus par l'Inter Miami

Malgré l'absence de sa star Lionel Messi, blessé, Miami s'est imposé grâce aux buts de Matias Rojas (6e) et Jordi Alba (75e). Rafael Czichos (73e) avait provisoirement égalisé.

Les New York Red Bulls ont battu 3-1 Cincinnati. Dante Vanzeir est monté au jeu à la 74e minute pour les New-Yorkais. Lewis Morgan (7e et 59e) et Kyle Duncan (52e) ont assuré le succès new-yorkais, Corey Baird (67e) a réduit l'écart.