Hugo Cuypers et Christian Benteke continuent de marquer

Pour la seconde semaine consécutive Hugo Cuypers a marqué en faveur du Chicago Fire dans le championnat nord-américain MLS. L'ancien Gantois de 27 ans a trouvé le fond des filets du New England Revolution à la 20e minute (0-1). L'équipe de Boston a égalisé juste avant la pause via Nacho Gil (1-1, 45e+4). Le score plus évolué ensuite.

Cuypers avait déjà marqué contre Montréal (victoire 4-3). Chicago est 12e de la Conférence Est avec 5 points après 5 rencontres.

Christian Benteke, l'attaquant de DC United, a marqué un but et donné un assist sur le terrain de St Louis City. À la 21e minute, l'ancien Diable Rouge a donné l'assist sur l'égalisation de Theodore Ku-DiPietro, et 15 minutes plus tard, il a lui-même marqué le 1-2. Le match s'est finalement soldé par un match nul (2-2) après un but de Joao Klauss (ex-Standard) à la 70e minute.