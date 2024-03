Hugo Cuypers ouvre son compteur pour Chicago, vainqueur in extremis de Montréal

Hugo Cuypers a inscrit son premier but en Major League Soccer, le championnat nord-américain de football, dans la victoire in extremis de son équipe Chiacgo contre Montréal samedi (4-3).

Cuypers a permis à Chicago d'égaliser à 3-3 dans le temps additionnel (90e+5) avant que Kellyn Acosta n'offre la victoire aux locaux d'un lob du milieu de terrain qui a surpris le gardien de Montréal à cause du vent (90e+9). Chicago décroche sa première victoire de la saison après deux défaites et un partage et monte à la 9e place de la Conférence Est.

Brecht Dejaegere a également trouvé le chemin des filets pour la première fois de la saison avec Charlotte mais n'a pas pu empêcher la défaite 2-1 de son équipe à Nashville. Charlotte se classe 10e à l'Est avec 4 points.