Huitièmes de finale: les résultats complets

Saint-Trond - (+) La Gantoise 0-1

(+) Club Bruges - Zulte-Waregem (CPL) 4-0

Ndlr: les équipe précédées de (+) sont qualifiées pour les quarts de finale.

Ndlr: Le tirage au sort des quarts de finale et demi-finales se déroulera ce vendredi 8 décembre à 18h00 à la Pro League. Les quarts de finale se joueront les 16, 17 et 18 janvier 2024 et les matchs alller des demi-finales la semaine suivante (23, 24 ou 25 janvier).