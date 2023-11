"Il faut améliorer les fondamentaux", constate Vanaken à propos d'un Club en difficultés

Capitaine d'un Club de Bruges à la peine cette saison, Hans Vanaken a l'occasion de poursuivre l'aventure européenne en cas de victoire face à Lugano, jeudi en Conference League. En conférence de presse, le milieu de terrain a relativisé le début de saison difficile du Club, et défendu son entraîneur Ronny Deila.

Après une défaite "méritée" contre l'Union Saint-Gilloise dimanche (2-1), "il est normal d'analyser le match et de voir ce qui s'est mal passé pour repartir jeudi. Ce n'est rien de nouveau, et nous l'avons fait après Courtrai", où les Brugeois s'étaient inclinés en octobre (1-0) avant de s'imposer en déplacement à Lugano (1-3). "Ce qu'il faut améliorer est assez clair. Ce sont des fondamentaux: défendre, être solide dans les duels, montrer de l'intensité et de l'énergie. Nous avons été trop courts pour rendre la tâche difficile pour l'Union."

Et le capitaine de défendre son entraîneur Ronny Deila, critiqué par certains après les derniers résultats. "Il n'y a aucun doute à son propos, pour l'instant. Ce n'était pas bon dimanche, mais cela se passe bien en Europe et c'est à nous de trouver les solutions avec lui." Aussi, l'équipe est en apprentissage. "Nous avons beaucoup de jeunes qui doivent encore apprendre à gérer certaines situations. A 18 ans, on manque de l'expérience nécessaire pour gérer celles-ci."

Hans Vanaken est quant à lui très efficace, et a noirci la feuille de statistiques cette saison avec 7 buts et 6 assists en 22 matches. Mais les chiffres n'ont que peu d'intérêt, "l'important c'est de gagner. Gagnons jeudi", et le Club passera l'hiver européen.