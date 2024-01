Il n'y aura pas de finale de la Ligue des Champions en Arabie saoudite, assure l'UEFA

Récemment, les fédérations espagnole et italienne ont organisé leurs finales respectives de Supercoupe en Arabie saoudite. Le pays a récemment investi des milliards dans le sport. Dans le domaine du football, la ligue saoudienne s'est offert plusieurs stars, comme Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, pour des sommes exorbitantes.

L'Arabie saoudite est le seul candidat à l'organisation de la Coupe du monde de football de 2034 qui sera attribuée à une nation d'Asie ou d'Océanie.

Ceferin ne voit pas l'Arabie saoudite comme un danger pour le football européen. Il estime que la stratégie consistant à recruter des stars du football n'est pas la bonne. "Si vous achetez principalement des joueurs qui ne peuvent plus jouer en Europe et que vous les surpayez, développez-vous vos jeunes joueurs ? Les supporters européens font deux choses : Ils suivent leur équipe et leur équipe nationale. Et ils suivent les compétitions. Ils ne suivent pas les joueurs", a ajouté le patron de l'UEFA depuis 2016 qui a entamé son 3e et dernier mandat de 4 ans le 5 avril dernier. Il veut en février modifier les statuts afin de pouvoir briguer un 4e mandat.

L'Arabie saoudite a été largement critiquée pour son bilan en matière de droits humains et pour le "sportswashing", qui consiste à utiliser le sport pour détourner l'attention des problèmes intérieurs.