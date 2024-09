"Il y a trop de matches", regrette l'international français Upamecano

"Les spectateurs veulent du beau jeu, mais c'est compliqué de produire du beau jeu avec tous les matches" au calendrier, a ajouté le joueur qui s'exprimait en conférence de presse au stade de Décines dans l'agglomération lyonnaise où aura lieu me match des Bleus contre les Belges.

"J'espère qu'ils (les décideurs du foot, NDLR) vont comprendre un jour qu'on joue trop de matches, ça ramène aussi des blessures, on a eu deux blessés dans la sélection et si ça ne se calme pas il y en aura plus", a ajouté le défenseur du Bayern Munich.