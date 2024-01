Incidents en tribunes durant le derby entre West Bromwich et Wolverhampton

Dans la foulée, une bagarre a éclaté à l'opposé du stade, dans une autre remplie par les fans de West Bromwich Albion, selon les images diffusées par la chaîne ITV. La police et les agents de sécurité sont intervenus et, dans la confusion générée, l'arbitre a décidé de renvoyer les joueurs au vestiaire.

Des personnes ont pénétré sur la pelouse fuyant les violences, un homme a été évacué le visage ensanglanté et le défenseur Kyle Bartley est venu mettre à l'abri des membres de sa famille, dont deux enfants se trouvant à proximité des troubles, a constaté un photographe de l'AFP.

La rencontre a repris après une demi-heure d'interruption et s'est terminée sur le score de 2-0.

"Nous allons enquêter sur ces sérieux incidents aux côtés des clubs et des autorités compétentes, et les actions appropriées seront prises", a réagi la fédération anglaise (FA), organisatrice de la compétition, déplorant un événement "complètement inacceptable" et décrivant le comportement des fauteurs de trouble comme "dangereux et inexcusable".