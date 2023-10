Incidents OM-OL: enquête visant des supporters de l'OL pour provocation à la haine raciale

Le procureur de Marseille a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête pour "provocation à la haine raciale et injures à caractère racial" après des signalements de "comportements racistes" de supporters lyonnais à destination des fans marseillais avant le match, annulé, OM-OL dimanche.

"Une partie des supporters lyonnais ont fait un certain nombre de saluts nazis et des cris de singes à destination des supporters marseillais", a déclaré le procureur Nicolas Bessone lors d'une conférence de presse, ajoutant que les qualifications retenues pour l'enquête sont ceux de "provocation à la haine raciale et d'injures à caractère racial", des faits punis de cinq ans de prison.