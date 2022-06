Indigné par le comportement raciste des supporters, Alan Pardew quitte le CSKA Sofia

(Belga) L'entraîneur anglais du CSKA Sofia Alan Pardew a décidé de quitter son poste, invoquant son "indignation" face au comportement raciste de certains supporters envers les joueurs noirs du club.

"Malheureusement, c'est fini pour moi ici", a expliqué Pardew, 60 ans, dans une déclaration publiée mercredi sur le site du CSKA. "Les événements qui se sont produits avant et après le match contre le Botev Plovdiv ne sont pas acceptables pour moi". Lors de ce match joué le 19 mai (0-0), des supporters du CSKA ont jeté des bananes et des bouteilles d'eau sur leurs propres joueurs, les ont hués et leur ont interdit l'accès aux vestiaires. Pardew, ancien entraîneur de Newcastle, de West Ham et de Crystal Palace, a également regretté l'insuffisance des infrastructures du CSKA, qu'il avait rejoint en novembre 2020. Le football bulgare a été le théâtre de multiples incidents racistes. En octobre 2019, un match de qualification pour l'Euro-2020 contre l'Angleterre avait été interrompu deux fois quand des joueurs anglais noirs avaient été la cible d'injures racistes. (Belga)