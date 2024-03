Iniesta, Figo et Naybet ambassadeurs de la Coupe du monde 2030

Les anciens footballeurs Andrés Iniesta, Luís Figo et Noureddine Naybet seront les ambassadeurs de la Coupe du monde 2030 en Espagne, au Portugal et au Maroc, a-t-on appris lors d'un évènement dédié à la candidature des trois pays à Lisbonne mardi.

Iniesta, international à 131 reprises, a remporté le Mondial 2010 avec la Roja. Luis Figo a été appelé 127 fois en sélection portugaise, avec laquelle il a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2006. Naybet a joué 115 matches pour le Maroc dans les années 1990 et 2000.

Irene Paredes, Cristiano Ronaldo et Achraf Hakimi, encore en activité, seront également ambassadeurs de la compétition. L'Espagne, le Maroc et le Portugal présenteront leur candidature commune en juillet et devraient logiquement se voir attribuer l'organisation de la compétition, étant la seule candidature. Les trois premiers matches de la compétition auront lieu en Uruguay, en Argentine et au Paraguay pour célébrer le 100e anniversaire de la Coupe du monde.

Sur X (anciennement Twitter), le comité d'organisation a également publié une courte vidéo de présentation de la candidature mardi, vidéo dans laquelle il rappelle que les trois pays voisins partagent "1.000 ans de culture méditerranéenne et de collaboration, et, surtout, où le football est bien plus qu'un jeu. C'est une passion''.

"Nous avons un objectif très ambitieux en tête: organiser l'évènement sportif le plus durable, innovant et inclusif de l'histoire. [...] Ensemble, nous offrirons une Coupe du monde qui changera le football pour les 100 prochaines années en Afrique, en Europe et dans le reste du monde".

Le slogan de la compétition est révélé à la fin de cette vidéo: "Yalla Vamos", composé de "Yalla" en arabe et du mot commun au portugais et à l'espagnol "Vamos", deux mots qui signifient "allons-y".