Interdiction de déplacements de supporters pour cinq matches de Ligue 1 et trois de Coupe

Selon l'arrêté signé par le ministre Gérald Darmanin et publié au Journal officiel, ces rencontres présentent un "risque réel et sérieux d'affrontements entre supporters", dans le contexte "d'exacerbation" de violences "de plus en plus graves".

En 15e journée de L1, les supporters concernés sont ceux du RC Lens pour le match Montpellier/Lens vendredi, du FC Nantes pour PSG/Nantes samedi, du Stade de Reims pour Nice/Reims, de Toulouse pour Lyon/Toulouse et ceux de l'OM pour Lorient/Marseille, trois rencontres programmées dimanche.