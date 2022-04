Invasion de l'Ukraine - Le Bayern Munich lance un projet d'accueil de réfugiés ukrainiens

(Belga) Le Bayern Munich a lancé vendredi un nouveau programme d'aide pour soutenir les réfugiés ukrainiens. En collaboration avec la ville de Munich, le club champion d'Allemagne aménagera des "logements spéciaux" pour fournir de manière permanente un abri et des soins à une quinzaine de réfugiés porteurs de handicap.

De plus, à partir du 26 avril, le Bayern entamera aussi le programme gratuit "We move together" pour créer des opportunités sportives dans son académie à "tous les réfugiés qui cherchent leur salut à Munich". Le programme offrira aux réfugiés à partir de dix ans des places sur le campus du Bayern trois fois par semaine pour du football, du basketball, du handball, du tennis de table et des activités sportives en général. "Nous voulons et exigeons tous une fin immédiate à cette guerre, mais nous en Europe, en Allemagne, à Munich, nous serons encore longtemps confrontés à l'inhumanité d'une telle guerre. Le sport est conscient de ses responsabilités", a déclaré le président du Bayern Herbert Hainer. (Belga)