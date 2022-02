Invasion de l'Ukraine - Suspendue par la FIFA et l'UEFA, la Russie crie à la "discrimination"

(Belga) La Fédération russe de football (RFU) a dénoncé lundi une mesure "discriminatoire" après la suspension des équipes nationales et des clubs russes en réaction à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Dans un communiqué, la fédération dit être "en désaccord total avec la décision de la FIFA et de l'UEFA de suspendre les équipes russes" et estime que cette mesure a "un effet discriminatoire et nuit à un grand nombre de sportifs, d'entraîneurs, d'employés de clubs ou de la sélection nationale, et surtout, à des millions de supporters russes et étrangers." "De telles actions divisent la communauté sportive mondiale, qui a toujours adhéré aux principes d'égalité, de respect mutuel et d'indépendance vis-à-vis de la politique", souligne encore la RFU, qui "se réserve le droit de contester" la décision de la FIFA et de l'UEFA "conformément au droit international du sport." (Belga)