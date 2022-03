Invasion de l'Ukraine - Une arbitre ukrainienne de haut niveau autorisée à siffler un match en Italie

(Belga) La fédération italienne de football (FIGC) a annoncé mardi que l'arbitre ukrainienne Kateryna Monsul dirigera un match de la Serie A féminine italienne ce week-end. La quadragénaire, originaire de Kharkiv, une ville proche de la frontière avec la Russie et qui a été le théâtre de violents combats, sifflera le duel entre l'Inter Milan et la Sampdoria dimanche (14h30).

"Je suis ému par le niveau d'assistance que nos amis italiens de la FIGC nous apportent en ces temps difficiles", a déclaré le président de la fédération ukrainienne Andriy Pavelko dans des propos rapportés par la FIGC. "Il est extrêmement important pour l'Ukraine que son football puisse progresser d'une manière ou d'une autre, même dans des circonstances dramatiques. Kateryna est une arbitre exceptionnelle qui mérite pleinement cette opportunité. Je suis sûr qu'elle réalisera d'excellentes performances dans le football italien." Après la première de ce week-end, la FIGC analysera la possibilité de voir si elle accordera à Monsul d'autres missions, y compris chez les messieurs. Monsul est l'une des arbitres les plus renommées de ces dernières années En 2015, elle a notamment dirigé le match d'ouverture et la finale de la Coupe du monde féminine, ainsi qu'une demi-finale des Jeux Olympiques en 2021. En mars 2021, elle avait sifflé le match entre les sélections masculines de l'Autriche et des Îles Féroé. (Belga)