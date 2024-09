Isaac Nuhu "absent à long terme" pour Eupen en raison d'une "grave blessure au genou"

L'attaquant ghanéen avait dû quitter le terrain après un duel à la 88e minute du match. D'après Eupen, le diagnostic effectué mardi matin a révélé une grave blessure qui nécessitera une longue absence.

Nuhu avait été titulaire lors du match de Coupe et pour les trois premiers matchs de championnat en D1B. Il avait inscrit un but. Arrivé en janvier 2020 de l'académie Aspire à Eupen, le Ghanéen de 22 ans a porté le maillot à 94 reprises (dont 80 en Jupiler Pro League) pour 12 buts et 6 assists.

Eupen occupe la 10e place du classement de Challenger Pro League avec 4 points sur 9.