Issa Kaboré acheté par Manchester City mais reste à Malines en prêt

(Belga) Le FC Malines a annoncé mercredi qu'Issa Kaboré avait signé un contrat avec Manchester City mais que le club anglais allait prêter le défenseur latéral droit burkinabé au Kavé, "au moins pour la saison prochaine".

Issa Kaboré, 19 ans, est arrivé à Malines en août 2019 en provenance de son pays natal et du Rahimo FC. Depuis lors, il a disputé 5 matches avec l'équipe première malinoise mais s'est positivement illustré, au point d'attirer le regard du vice-champion d'Angleterre. "C'est une situation bénéfique pour tout le monde", a déclaré le directeur sportif Tom Caluwé. "Il rêve de Premier League et peut s'y préparer calmement en restant chez nous. City a un plan bien défini pour le joueur et a indiqué que Malines était une étape importante dans le développement du joueur." Le club a aussi indiqué encore travailler au renforcement de l'équipe. Igor De Camargo, Thibault Peyre, William Togui et Rob Schoofs ont déjà prolongé leur contrat alors que Rocky Bushiri, Gaëtan Coucke, Jordi Vanlerberghe et Niklo Dailly sont arrivés. (Belga)