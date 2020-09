Ivan Rakitic (FC Barcelone) revient au FC Séville où il a signé jusqu'en 2024

(Belga) Le milieu de terrain croate Ivan Rakitic évoluera les quatre prochaines saisons au FC Séville, a annoncé mardi le club sextuple lauréat de l'Europa League. Il s'est lié jusqu'au 30 juin 2024.

Le vice-champion du monde, âgé de 32 ans, revient en Andalousie où il avait déjà évolué entre janvier 2011 et juin 2014 avant d'être transféré à Barcelone. "Le Séville FC et le FC Barcelone ont conclu un accord pour le transfert du milieu de terrain Ivan Rakitic, qui va ainsi vivre sa deuxième période en tant que joueur des Blanc et Rouge", a précisé son nouveau club. Rakitic n'entrait pas les plans du nouveau coach du Braça Ronald Koeman. L'international croate aux 106 caps (15 buts), né en Suisse, avait débuté sa carrière au FC Bâle avant de rejoindre en juillet 2007 Schalke 04. Trois et demi plus tard, Rakitic découvrait Séville. (Belga)