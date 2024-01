Ivan Rakitic rejoint à son tour l'Arabie saoudite et Al-Shabab

Le Croate, 35 ans, avait fait son retour au FC Séville en 2020 après un premier passage entre 2011 et 2014 avant de rejoindre le FC Barcelone. Avec le Barça, il a remporté quatre titres de champion d'Espagne, quatre Coupes d'Espagne, deux Supercoupes d'Espagne, une Ligue des Champions et une Coupe du monde des clubs.

Le milieu de terrain, qui a aussi porté le maillot de Bâle et de Schalke, a également remporté deux fois l'Europa League avec Séville. Il a disputé 323 matches sous le maillot du club andalou our 51 buts et 63 assists.