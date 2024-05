Ives Serneels appelle 23 joueuses, Dhont et De Neve de retour, Saar Janssen nouvelle venue

Partager:

Le sélectionneur des Red Flames Ives Serneels a appelé 23 joueuses pour le double affrontement face à la République tchèque en qualifications pour l'Euro féminin 2025 de football, le 31 mai à Prague (18h30) et le 4 juin à Saint-Trond.

L'attaquante Elena Dhont (Twente) et la défenseure Laura De Neve (Anderlecht), absentes respectivement depuis juillet et octobre 2023, sont de retour. Dhont avait souffert d'une fracture au pied et De Neve d'une blessure au genou. La défenseure d'Oud-Heverlee Louvain Saar Janssen, 18 ans, fête sa première sélection. Par rapport au précédent rassemblement, début avril, les défenseures Isabelle Iliano (Club YLA) et Loredana Humartus (Standard) et la milieu de terrain Noémie Gelders (Standard) n'ont pas été reprises.

Nicky Evrard, Isabelle Iliano, Loredana Humartus précisément, Welma Fon et Mariam Toloba peuvent cependant être appelées en cas de blessures, a ajouté le communiqué. Ce rassemblement marque aussi le retour du sélectionneur Ives Serneels, absent en avril en raison d'un covid long. La Belgique a perdu ses deux premières rencontres de qualification dans le groupe A2, 0-7 contre l'Espagne et 4-2 au Danemark.

Les deux premières équipes de chacun des quatre groupes de la Ligue A se qualifient directement pour l'Euro, organisé en Suisse. Les troisièmes et quatrièmes disputeront les barrages contre des équipes des Ligues B et C. Les sept derniers tickets seront attribués lors de ces barrages joués en deux tours. Sélection: Gardiennes: Diede Lemey (Fortuna Sittard/P-B), Lisa Lichtfus (Dijon/Fra), Riet Maes (La Gantoise)