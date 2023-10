Ives Serneels: "Cela donne confiance pour mardi"

Les Red Flames se sont inclinées par le plus petit écart 1-0 face à l'Angleterre, championne d'Europe et vice-championne du monde, vendredi lors de la 3e journée du groupe A1 de la Ligue des Nations féminine de football, vendredi à Leicester.

"C'est une performance remarquable, même si on est bien sûr déçu après une défaite", a réagi après la rencontre le sélectionneur belge Ives Serneels. "J'ai quand même félicité les joueuses qui ont réussi à se créer de telles occasions contre une telle équipe finaliste de la Coupe du monde. J'ai vu des choses positives pour le futur".

Les Anglaises ont ouvert le score par Lauren Hemp après 13 minutes de jeu. "Nous avons eu du mal au début mais nous avons tenu bon. L'équipe a fait preuve de maturité et par moments, a joué un beau football en seconde période. L'Angleterre a par moments douté et le mérite en revient aux Flames", avance Ives Serneels. "Dommage que nous n'ayons pas pris un point. La différence par rapport aux deux précédents matchs contre l'Angleterre était grande, d'un point de vue positif pour notre équipe. Cela nous donne confiance pour mardi. J'espère que le public sera présent. L'équipe a montré que la victoire face aux Pays-Bas n'était pas un coup de chance. Nous pouvons être satisfaits avec 4 points en trois matchs. L'objectif reste le maintien dans le groupe mais on voit qu'on a un groupe où on ne sait pas dire à l'avance qui va gagner, c'est intéressant".